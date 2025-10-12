24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

खौफनाक हॉरर शो (सोर्स: X)
Horror Show: हॉरर शो हमेशा से डर और रोमांच का ऐसा कॉम्बो रहा हैं जो फैंस को सस्पेंस और सनसनी से भर देता है। पहले टीवी पर 'आहट' और 'वो' जैसे शो देखकर घर के बड़े‑बूढ़े भी कांप उठते थे, जबकि आजकल ऑडियंस में हॉरर‑कॉमेडी का चलन बढ़ गया है। फिर भी कुछ पुराने शोज ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां समय के साथ भी डर बनाकर रखती हैं। ऐसा ही एक नाम है 2001 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ 'आप बीती'।
दरअसल 'आप बीती' बी.आर. चोपड़ा की फिल्म्स का बनाया हुआ अनस्पेक्टेड हॉरर ड्रामा था, जिसका निर्देशन रवि चोपड़ा ने किया। ये सीरीज हर एपिसोड में अलग‑अलग भूतिया और खूनी घटनाओं को दिखाती थी, जिनमें आम जीवन अचानक भयावह मोड़ ले लेता था। शो में आयुष पांडे, अनंग देसाई, वाणी त्रिपाठी और निशिगंधा वाड जैसे स्टार ने अपनी प्रभावी अदाकारी से दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ी। बता दें कि अपनी सस्पेंस भरी कहानी और गहरे प्रोफाइल वाले किरदारों की कारण से ये शो उस दौर के दर्शकों में बेहद फेमस हुआ।
सबसे दिलचस्प बात ये है कि 'आप बीती' के नाम पर 1948 में भी एक फिल्म बनी थी, जिसे कुमार स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था। ये संकेत करता है कि ये नाम लंबे समय से कहानियों और किस्सों से जुड़ा रहा है। आज के ओटीटी‑युग में जहां पुराने और नए सिनेमा का खजाना ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वहीं 'आप बीती' भी अब YouTube पर देखी जा सकती है। जो लोग उन पुराने भयावह पलों को फिर से महसूस करना चाहते हैं, वे शांति‑पूर्ण माहौल में ये शो देख कर नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस दोनों का आनंद ले सकते हैं।
अगर आप क्लासिक हॉरर पसंद करते हैं तो 'आप बीती' देख सकते है, ये न सिर्फ पुरानी यादें ताजा करेगा, बल्कि दिखाए गए किस्से आज भी डराने में कामयाब हैं। बच्चों के साथ ना देखें क्योंकि कुछ एपिसोड काफी डरावने और संवेदनशील विषयों पर बेस्ड हैं।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग