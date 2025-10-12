24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

सबसे दिलचस्प बात ये है कि 'आप बीती' के नाम पर 1948 में भी एक फिल्म बनी थी, जिसे कुमार स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था। ये संकेत करता है कि ये नाम लंबे समय से कहानियों और किस्सों से जुड़ा रहा है। आज के ओटीटी‑युग में जहां पुराने और नए सिनेमा का खजाना ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वहीं 'आप बीती' भी अब YouTube पर देखी जा सकती है। जो लोग उन पुराने भयावह पलों को फिर से महसूस करना चाहते हैं, वे शांति‑पूर्ण माहौल में ये शो देख कर नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस दोनों का आनंद ले सकते हैं।