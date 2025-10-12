सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

मर्डर मिस्ट्रीज सीन (सोर्स: X)
Murder Mystery Series: आधुनिक डिजिटल युग में हिंदी वेब सीरीज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त कहानियों का कलेक्शन मौजूद है, जो फैंस को लास्ट तक बांधे रखता है। इन सीरीज ने भारतीय धारावाहिकों में नई जान फूंक दी है, अगर आप 'द नैना मर्डर केस' से पहले सच्चे सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं तो इन मर्डर-मिस्ट्रीज को जरूर देखें।
ये फिल्में आपको क्लूज पर ध्यान देने और हर दृश्य की तह तक सोचने की आदत डाल देंगी। इसके अलावा, क्रिमिनल जस्टिस 4 जैसी नई पहलूओ में जो लोकल-नॉयर ऐम्बियंस और साधारण से रिश्तों में छिपी जटिलताएं मिलती हैं, वे भी सस्पेंस का सही स्वाद देती हैं।
इसमें से सबसे फेमस है 'Chhal Kapat', जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इसमें इंस्पेक्टर देविका की लाइफस्टाइल दिखाई गई है, जो एक शादी इवेंट के बीच एक खौफनाक हत्या की तहकीकात करती है। ये सीरीज ट्विस्ट और टर्न से भरपूर है और फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
क्राइम और राजनीति की कहानी को लेकर है 'Rangbaaz', जो 3 सीजनों में फैली है। इसमें आम आदमी से गैंगस्टर बनने की कहानी दिखाई गई है और इसके सीजन 1 में साकिब सलीम ने शिब प्रकाश शुक्ला का किरदार निभाया है, जबकि दूसरे सीजन में जिमी शेरगिल ने अमरपाल सिंह की भूमिका निभाई और तीसरा सीजन 'Rangbaaz Darr Ki Rajneeti' में विनीत कुमार सिंह ने हरून शाह अली बग को निभाया है। ये सीरीज अपराध, राजनीति और सत्ता के खेल को बखूबी दिखाती है।
'क्रिमिनल जस्टिस 4' एक मर्डर मिस्ट्री है जो सर्जन राज नागपाल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी लवर रोशनी की हत्या के बाद जेल भेज दिया है। साथ ही इस मामले में उनकी X-पत्नी अंजू भी फंस जाती है, और वकील माधव मिश्रा (पंकज त्रिपाठी) राज का बचाव करते हैं, ये सीरीज पारिवारिक ड्रामे, प्यार, धोखे और कोर्टरूम की कानूनी लड़ाई की है। इसे आप जिओ-हॉट स्टार पर देख सकते है।
अपराध का गंभीर मामला है 'Crime Beat', जो 2025 में आई है। इसमें साकिब सलीम पत्रकार की रोल में हैं, जो दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2012 के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार और गंगेस्टर संबंधी हैं।
'मर्डर मुबारक' की कहानी दिल्ली के द रॉयल क्लब में हुए एक मर्डर के इर्द -गिर्द घूमती है। इस क्लब में शहर के अमीर लोगों के अलावा फिल्मी सितारों से राजा-महाराजा तक का आना जाना है या यूं कहे कि ये एक ऐसा क्लब है, जहां पर आना लोग अपनी शान समझते हैं। इसके हर सीन में धोखे और मिस्ट्री देखने को मिलेगी, इसे आप ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते है।
इन वेब सीरीज ने न केवल भारतीय फैंस का मनोरंजन बढ़ाया है, बल्कि कहानी कहने के नए तरीके भी दिखाए हैं। नए कलाकारों और विषयों के साथ, ये सीरीज भारतीय डिजिटल मनोरंजन उद्योग की नई दिशा तय कर रही हैं। तो अगर आप नए अनुभव की तलाश में हैं, तो इन वेब सीरीज को देखने का मौका न गंवाएं। ये कहानियां निश्चित ही आपको अंदर से झकझोर देंगी और नया सोचने का नजरिया भी देंगी।
