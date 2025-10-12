Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

Murder Mystery Series: 'सर्च: द नैना मर्डर केस' जैसी वेब सीरीज को देखकर ये समझना आसान है कि क्यों ये दर्शकों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई है। इसकी कहानी में नए-नए टेढ़े-मेढ़े मोड़ हैं जो दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो आइए इसके जैसे ही पर इससे ज्यादा सस्पेंस वाली सीरीज देखें...

3 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2025

70वां Filmfare Awards 2025 अहमदाबाद में फिल्मों और सितारों का बड़ा उत्सव रहा — Kiran Rao की Laapataa Ladies ने Best Film के साथ Best Director, Best Debut (Nitanshi Goel), Best Supporting Actor (Ravi Kishan), Best Supporting Actress (Chhaya Kadam), Best Music Album (Ram Sampath) और कई तकनीकी अवॉर्ड्स जीतकर शाम का केंद्री बिंदु बनी; अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने Best Actor (Male) साझा किया जबकि आलिया भट्ट को Jigra के लिए Best Actress से सम्मानित किया गया, राजकुमार राव को Srikanth के लिए Critics’ Best Actor और Pratibha Rannta को Critics’ चयन मिला; अरिजीत सिंह व मधुबंती बगची ने प्लेबैक सिंगिंग के शीर्ष सम्मान हासिल किए और दर्शकों को शाहरुख‑काजोल की रोमांटिक परफॉर्मेंस ने मंत्रमुग्ध कर दिया — साथ ही शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मंच पर दस्तक देकर माहौल में धमाल और नॉस्टैल्जिया दोनों भर दिए। अगर सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

मर्डर मिस्ट्रीज सीन (सोर्स: X)

Murder Mystery Series: आधुनिक डिजिटल युग में हिंदी वेब सीरीज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त कहानियों का कलेक्शन मौजूद है, जो फैंस को लास्ट तक बांधे रखता है। इन सीरीज ने भारतीय धारावाहिकों में नई जान फूंक दी है, अगर आप 'द नैना मर्डर केस' से पहले सच्चे सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं तो इन मर्डर-मिस्ट्रीज को जरूर देखें।

ये फिल्में आपको क्लूज पर ध्यान देने और हर दृश्य की तह तक सोचने की आदत डाल देंगी। इसके अलावा, क्रिमिनल जस्टिस 4 जैसी नई पहलूओ में जो लोकल-नॉयर ऐम्बियंस और साधारण से रिश्तों में छिपी जटिलताएं मिलती हैं, वे भी सस्पेंस का सही स्वाद देती हैं।

छल कपट (Chhal Kapat)

छल कपट (सोर्स: X)

इसमें से सबसे फेमस है 'Chhal Kapat', जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इसमें इंस्पेक्टर देविका की लाइफस्टाइल दिखाई गई है, जो एक शादी इवेंट के बीच एक खौफनाक हत्या की तहकीकात करती है। ये सीरीज ट्विस्ट और टर्न से भरपूर है और फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

रंगबाज (Rangbaaz)

रंगबाज( सोर्स; X)

क्राइम और राजनीति की कहानी को लेकर है 'Rangbaaz', जो 3 सीजनों में फैली है। इसमें आम आदमी से गैंगस्टर बनने की कहानी दिखाई गई है और इसके सीजन 1 में साकिब सलीम ने शिब प्रकाश शुक्ला का किरदार निभाया है, जबकि दूसरे सीजन में जिमी शेरगिल ने अमरपाल सिंह की भूमिका निभाई और तीसरा सीजन 'Rangbaaz Darr Ki Rajneeti' में विनीत कुमार सिंह ने हरून शाह अली बग को निभाया है। ये सीरीज अपराध, राजनीति और सत्ता के खेल को बखूबी दिखाती है।

क्रिमिनल जस्टिस 4 (Criminal Justice Season 4)

क्रिमिनल जस्टिस 4 (सोर्स:X)

'क्रिमिनल जस्टिस 4' एक मर्डर मिस्ट्री है जो सर्जन राज नागपाल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी लवर रोशनी की हत्या के बाद जेल भेज दिया है। साथ ही इस मामले में उनकी X-पत्नी अंजू भी फंस जाती है, और वकील माधव मिश्रा (पंकज त्रिपाठी) राज का बचाव करते हैं, ये सीरीज पारिवारिक ड्रामे, प्यार, धोखे और कोर्टरूम की कानूनी लड़ाई की है। इसे आप जिओ-हॉट स्टार पर देख सकते है।

क्राइम बीट (Crime Beat)

क्राइम बीट (सोर्स:X )

अपराध का गंभीर मामला है 'Crime Beat', जो 2025 में आई है। इसमें साकिब सलीम पत्रकार की रोल में हैं, जो दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2012 के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार और गंगेस्टर संबंधी हैं।

मर्डर मुबारक (Murder Mubarak)

मर्डर मुबारक (सोर्स;X)

'मर्डर मुबारक' की कहानी दिल्ली के द रॉयल क्लब में हुए एक मर्डर के इर्द -गिर्द घूमती है। इस क्लब में शहर के अमीर लोगों के अलावा फिल्मी सितारों से राजा-महाराजा तक का आना जाना है या यूं कहे कि ये एक ऐसा क्लब है, जहां पर आना लोग अपनी शान समझते हैं। इसके हर सीन में धोखे और मिस्ट्री देखने को मिलेगी, इसे आप ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते है।

इन वेब सीरीज ने न केवल भारतीय फैंस का मनोरंजन बढ़ाया है, बल्कि कहानी कहने के नए तरीके भी दिखाए हैं। नए कलाकारों और विषयों के साथ, ये सीरीज भारतीय डिजिटल मनोरंजन उद्योग की नई दिशा तय कर रही हैं। तो अगर आप नए अनुभव की तलाश में हैं, तो इन वेब सीरीज को देखने का मौका न गंवाएं। ये कहानियां निश्चित ही आपको अंदर से झकझोर देंगी और नया सोचने का नजरिया भी देंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

12 Oct 2025 10:18 am

Published on:

12 Oct 2025 10:04 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मां-बेटी के प्यार की डरावनी कहानी, 134 मिनट की इस Horror-Thriller में है खौफ का जबरदस्त ट्विस्ट

Horror-Thriller Film Chhorii 2
मनोरंजन

नो स्टोरी, नो ब्रेक, Only Thrills! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए आज भी देखी जाती है

नो स्टोरी, नो ब्रेक, ओनली THRILLS! ये फिल्म सिर्फ आखिरी सीन के लिए देखी जाती है, आज भी है इसका क्रेज, क्या आप जानते है
OTT

1984 की कहानी 1500 कर्मचारी, लाखों ग्राहक, ये सीरीज बदल देगी ‘मेड इन इंडिया’ के बारे में आपकी सोच

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह
OTT

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?
OTT

OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम

OTT पर 25 साल बाद वापसी, इस सीरियल ने रोजाना 1.5 करोड़ व्यूअरशिप से मचाई धूम
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.