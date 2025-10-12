सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

क्राइम और राजनीति की कहानी को लेकर है 'Rangbaaz', जो 3 सीजनों में फैली है। इसमें आम आदमी से गैंगस्टर बनने की कहानी दिखाई गई है और इसके सीजन 1 में साकिब सलीम ने शिब प्रकाश शुक्ला का किरदार निभाया है, जबकि दूसरे सीजन में जिमी शेरगिल ने अमरपाल सिंह की भूमिका निभाई और तीसरा सीजन 'Rangbaaz Darr Ki Rajneeti' में विनीत कुमार सिंह ने हरून शाह अली बग को निभाया है। ये सीरीज अपराध, राजनीति और सत्ता के खेल को बखूबी दिखाती है।