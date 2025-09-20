रेड लाइट एरिया क्यों गई थी? बताने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ने शेयर किया 16 की उम्र का एक और वाकया

Sonam Khan Latest Video Post: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम खान ने 1 जून 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें आखिर क्यों रेड लाइट एरिया जाना पड़ा था। इस बीच एक्ट्रेस ने एक और दिलचस्प वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
53 साल की सोनम खान (Sonam Khan) अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखती हैं- “हां, मैं ही हूं… मैंने भी ऐसा किया है, बिना किसी तैयारी-बिना किसी डाइट और बिना किसी वर्कआउट के बिकिनी पहनकर इधर-उधर घूमती थी तब मैं बस चॉकलेट और ऑयली चाइनीज खाने पर गुजारा करती थी…
मुझे न तब तैरना आता था और न अब, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। बहरहाल, मैं हमेशा अपने प्यारे बीड़ू (जैकी श्रॉफ) के साथ हूं, जिन्होंने मेरे जैसे नए कलाकार के साथ काम करने के लिए हामी भरी। यह फिल्म आखिरी अदालत जो विजय फिल्म से पहले रिलीज हुई थी, ऐसे में देखा जाए तो टेक्निकली रूप से, ये मेरी पहली फिल्म थी।”
बता दें फिल्म ‘आखिरी अदालत’ साल 1988 में रिलीज हुई थी। तब सोनम महज 16 साल की थीं। फिल्म में जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, जॉनी लीवर और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे।
सोनम खान के इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, “सोनम, आप मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थीं और अब भी हैं। आपने स्विमसूट में भी खुद को बहुत शालीनता से प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने अकाउंट पर आपकी प्रोफाइल देखी और तुरंत आपको फॉलो कर ली। उम्मीद है कि जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर देखूंंगी। ईश्वर आपका भला करे!”
दूसरे ने लिखा, “इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री और मेरा बचपन का क्रश।”
सोनम खान 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपने पीक टाइम में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इसमें त्रिदेव (1989), मिट्टी और सोना (1989), क्रोध (1990), कोडमा सिम्हम (1990), अजूबा (1991), फतेह (1991), और विश्वात्मा (1992) शामिल हैं।
बहुत कम उम्र में ही सोनम ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया उन्होंने 1992 की फिल्म ‘विश्वात्मा’ के बाद फिल्में करनी छोड़ दीं।
रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी वजह थी शादी। जी हां- ‘त्रिदेव’ की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राजीव राय (गुलशन राय के बेटे) से प्यार हो गया। 3 साल डेटिंग के बाद 21 जनवरी 1991 को शादी कर ली। लेकिन शादी के एक साल बाद राजीव राय ने फिल्मों से दूरी बनाने को कहा था। हालांकि ये रिश्ता बाद में टूट गया और फिल्में भी मिलना बंद हो गई। लेकिन अब वो 53 की उम्र में वापसी करना चाहती हैं, कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि सोनम अब कमबैक करने वाली हैं। फैंस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं।
बता दें साल 2017 में बिजनेसमैन डॉ. मुरली पोडुवल से सोनम ने दूसरी शादी। अब एक्ट्रेस मुरली के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।