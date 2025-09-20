रेड लाइट एरिया क्यों गई थी? बताने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ने शेयर किया 16 की उम्र का एक और वाकया

रिपोर्ट्स की मानें तो इसकी वजह थी शादी। जी हां- ‘त्रिदेव’ की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राजीव राय (गुलशन राय के बेटे) से प्यार हो गया। 3 साल डेटिंग के बाद 21 जनवरी 1991 को शादी कर ली। लेकिन शादी के एक साल बाद राजीव राय ने फिल्मों से दूरी बनाने को कहा था। हालांकि ये रिश्ता बाद में टूट गया और फिल्में भी मिलना बंद हो गई। लेकिन अब वो 53 की उम्र में वापसी करना चाहती हैं, कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि सोनम अब कमबैक करने वाली हैं। फैंस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं।