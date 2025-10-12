‘कांतारा चैप्टर 1’ में देव सिर्फ कल्पना नहीं, जानिए गुलिगा-पंजुरली की असली कहानी

मान्यता है कि मां पार्वती एक दिन भगवान शिव के दिव्य बगीचे में गईं, जहां उन्हें एक मरा हुआ जंगली सूअर और उसका अनाथ बच्चा मिला। मां के दिल में ममता उमड़ आई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया। बाद में वो सूअर बड़ा होकर बहुत ताकतवर और जिद्दी बन गया। उसने खेतों की फसलें उजाड़नी शुरू कर दीं। तब भगवान शिव ने उसे धरती पर भेज दिया ताकि वो अपनी शक्ति अच्छे काम में लगाए। धरती पर आकर वो जंगलों और फसलों का रखवाला बन गया। लोग उसे पंजुरली देव के नाम से जानने लगे। पंजुरली देवता का रूप जंगली सूअर जैसा होता है। आज भी कर्नाटक और केरल के गांवों में खेती शुरू करने या त्योहारों के वक्त पंजुरली देवता की पूजा की जाती है।