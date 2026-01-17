3 मिनट के इस गाने ने 100 करोड़ व्यूज किए पार, 36 की एक्ट्रेस ने YouTube पर मचाया गदर

बॉलीवुड के इस गाने ने रचा इतिहास
Bollywood Song Create History: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के एक गाने ने इतिहास रच दिया है। इसमें 36 साल की एक्ट्रेस के मूव्स पर पूरे थिएटर में तालियां और सिटियां बजी थीं। फिल्म की रिलीज को भले ही करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन इसके गानों का जादू अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के सुपरहिट आइटम नंबर ‘आज की रात’ ने यूट्यूब पर 1 बिलियन (100 करोड़) व्यूज पार कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस गाने में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने धांसू डांस किया था। अब अपनी अचिवमेंट पर खुद एक्ट्रेस ने खुशी जाहिर की है।
तमन्ना भाटिया ने इस खास उपलब्धि का जश्न अपने ही अंदाज में मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाने की शूटिंग के दौरान के कुछ अनदेखे 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) वीडियो शेयर किए हैं। एक क्लिप में वह कोरियोग्राफर विजय गांगुली के साथ मॉनिटर पर अपने स्टेप्स चेक करती दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी क्लिप में उनके पीछे राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अपारशक्ति खुराना भी मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। तमन्ना ने कैप्शन में अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "पहले व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज तक! आप सभी के प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।"
'आज की रात' गाना रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया था। मधुबंती बागची और दिव्या कुमार की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और सचिन-जिगर के संगीत ने इसे हर पार्टी की जान बना दिया था। लेकिन इस गाने को जो चीज सबसे अलग बनाती है, वह है तमन्ना भाटिया कातिलाना अंदाज और उनके जबरदस्त डांस मूव्स। 2 साल बाद भी आज शादियों और पार्टियों में इस गाने पर लोग जमकर थिरकते हैं।
अमर कौशिक के निर्देशन में बनी 'स्त्री 2' ने केवल गानों के मामले में ही नहीं, बल्कि कमाई के मामले में भी झंडे गाड़े थे। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर इस फिल्म ने दुनियाभर में 857 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिल्म के गानों ने इसकी सफलता में चार चांद लगा दिए थे, और 'आज की रात' का 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। सोशल मीडिया पर फैंस तमन्ना को बधाई दे रहे हैं और इस गाने को "दशक का सबसे बेहतरीन आइटम नंबर" बता रहे हैं।
