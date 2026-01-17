3 मिनट के इस गाने ने 100 करोड़ व्यूज किए पार, 36 की एक्ट्रेस ने YouTube पर मचाया गदर

Bollywood Song Create History: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के एक गाने ने इतिहास रच दिया है। इसमें 36 साल की एक्ट्रेस के मूव्स पर पूरे थिएटर में तालियां और सिटियां बजी थीं। फिल्म की रिलीज को भले ही करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन इसके गानों का जादू अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के सुपरहिट आइटम नंबर ‘आज की रात’ ने यूट्यूब पर 1 बिलियन (100 करोड़) व्यूज पार कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस गाने में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने धांसू डांस किया था। अब अपनी अचिवमेंट पर खुद एक्ट्रेस ने खुशी जाहिर की है।