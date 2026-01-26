रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर के साथ फिर नजर आईं दिशा पाटनी, अश्लील इशारा विवाद के बाद पहली बार दिखीं मौनी रॉय

Disha Patani With Rumoured Boyfriend Talwinder: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ नजर आई हैं। जी हां, रविवार रात दिशा को मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट किया गया। इसी इवेंट में उनके साथ सिंगर तलविंदर भी नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान एक्ट्रेस मौनी रॉय भी नजर आईं जो हरियाणा में एक शादी के दौरान हुई बदसलूकी के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में नजर आईं।