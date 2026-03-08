8 मार्च 2026,

रविवार

मनोरंजन

‘दूसरा जन्म हो गया भाई…’ फैन ने शेयर किया अस्पताल से मुस्कुराते हुए अनुराग डोभाल का वीडियो

Anurag Dobhal Hospital Video: बीते शनिवार यानी (7th मार्च) की शाम दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लाइवस्ट्रीम के दौरान कार दुर्घटना में घायल होने के बाद अनुराग डोभाल ने आत्महत्या की कोशिश की। जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 08, 2026

Anurag Dobhal Hospital Video

अनुराग डोभाल का अस्पताल से वीडियो सामने आया। (फोटो सोर्स: deepakkathuria__/Instragram)

Anurag Dobhal Hospital Video: बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके और यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ ​​यूके07 राइडर ने बीते शनिवार, 7 मार्च को इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान कार दुर्घटना में घायल होने के बाद ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर चलाते हुए इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसे अपनी 'आखिरी ड्राइव' बताते हुए, 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ी थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उन्हें पास के सुभारती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

अस्पताल से अनुराग डोभाल का वीडियो सामने आया (Anurag Dobhal Hospital Video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो में इंस्टाग्राम यूजर दीपक कथूरिया ने अस्पताल से एक क्लिप शेयर की है, जिसमें वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए अनुराग डोभाल का हाथ पकड़े हैं और उनसे मुस्कुराने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अनुराग भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि, "दूसरा जन्म हो गया ना, अनुराग भाई।"

वहीं, एक दूसरे वीडियो में पॉपुलर यूट्यूबर सनी आर्य उर्फ ​​तहलका भाई, भी अनुराग से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। आपकी जानकारी के लिये बता दें कि सनी आर्य भी अनुराग के साथ बिग बॉस 17 में नजर आए थे। इसके अलावा फेमस इन्फ्लुएंसर थारा भाई जोगिंदर ने भी अस्पताल से सनी के साथ कई वीडियो शेयर किये हैं और फैंस से अनुराग के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह भी किया।

मम्मी, अगर मैं अगले जन्म में आऊं... (Anurag Dobhal Suicide Attempt)

बता दें, इंस्टाग्राम पर लाइवस्ट्रीम के दौरान, डोभाल को यह कहते हुए सुना गया, "मम्मी, अगर मैं अगले जन्म में आऊं, तो बस मुझे प्यार देना," इसके बाद उन्होंने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और कहा, "चलो आखिरी सफर पर चलते हैं।" वीडियो अचानक खत्म होने से कुछ क्षण पहले, उन्हें यह कहते हुए सुना गया, "हिम्मत थी लेकिन अब लोग ही नहीं बचेंगे। किसको फोन करूं?"

अनुराग की दुर्घटना हाल ही में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिज के कारण उनकी फैमिली ने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित है।

इसके अलावा डोभाल ने कहा था कि वो डिप्रेशन में थे और सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मौत के लिए उनका परिवार जिम्मेदार होगा।

अनुराग डोभाल के सुसाइड अटेम्प्ट पर टीम से आया पहला बयान, अस्पताल से शेयर की तस्वीर, बताया कैसी है हालत
मनोरंजन
Anurag Dobhal Team Statement

Entertainment

Hindi News / Entertainment / 'दूसरा जन्म हो गया भाई…' फैन ने शेयर किया अस्पताल से मुस्कुराते हुए अनुराग डोभाल का वीडियो

मनोरंजन

बुरी हालत में हॉस्पिटल आए थे अनुराग डोभाल, डॉक्टर बोले- उनकी गर्दन और कूल्हे की हड्डी…

Anurag Dobhal serious after suicide attempt doctor sais youtuber neck hip and bone are damage
मनोरंजन

Anurag Dobhal Suicide Attempt: अनुराग डोभाल के मैनेजर का बड़ा खुलासा, बोले- उन्हें एंग्जायटी अटैक…

Anurag Dobhal suicide attempt Manager Rohit Pandey share emotional post said He had anxiety attacks
मनोरंजन

ICU में हैं अनुराग डोभाल, Suicide Attempt के बाद हालत नाजुक! बड़ी जानकारी आई सामने

Anurag Dobhal aka UK07 Rider in ICU critical condition after suicide attempt Manager said please pray
मनोरंजन

अपना काम देखो… डोनाल्ड ट्रंप को कमल हासन ने लताड़ा! बोले- अब हम दूर-दराज के देशों से….

Kamal Haasan angry on Donald Trump said mind your own business amid row over waiver on Russia oil
टॉलीवुड

सुसाइड की कोशिश से 2 घंटे पहले अनुराग डोभाल का ये था आखिरी पोस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ…

Anurag Dobhal aka UK07 Rider Last Post Before live stream Suicide Attempt chat leaked With ex girlfriend
मनोरंजन
