‘दूसरा जन्म हो गया भाई…’ फैन ने शेयर किया अस्पताल से मुस्कुराते हुए अनुराग डोभाल का वीडियो

Anurag Dobhal Hospital Video: बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके और यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ ​​यूके07 राइडर ने बीते शनिवार, 7 मार्च को इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान कार दुर्घटना में घायल होने के बाद ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर चलाते हुए इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इसे अपनी 'आखिरी ड्राइव' बताते हुए, 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ी थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उन्हें पास के सुभारती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।