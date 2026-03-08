साहिर लुधियानवी की वो अधूरी मोहब्बतें, अमृता प्रीतम से पहले 3 बार टूटा था दिल

साहिर की मां सरदार बेग़म अपने पति से हक़ के लिए मुक़दमा जीत चुकी थीं, लेकिन मुआवज़ा एक पैसा न मिला। बेटे को लेकर सरदार बेग़म चुपचाप घर से निकल गई। मां-बेटे दाने दाने को मोहताज़ थे। किसी तरह बेटे को ख़ालसा स्कूल में एडमिशन कराया। पिता का दिया नाम भी उतार फेंका। अब उसका नाम साहिर हो गया था। स्कूल के बाद सरकारी कॉलेज में भी साहिर ने पढ़ाई की मगर असल पाठ तो ज़िंदगी पढ़ा रही थी। अपनों के शहर में नफ़रतों के तीर खाकर साहिर जवान हुआ। अंदर के खालीपन को भरना चाहता था। गरीबी देखी थी ,इसलिए पैसा चाहता था,मां के साथ गुमनामी देखी थी इसलिए शौहरत चाहता था, जागीरदार पिता के हक में हुकूमत देखी थी इसलिए हुकूमत से लड़ना चाहता था। मां को पति का प्यार नहीं मिला,इसलिए बेपनाह मोहब्बत की चाहता था। पिता का प्यार तिजोरी में बंद था इसलिए दिल के दरवाज़े खोलकर दुनिया पर प्यार लुटाना चाहता था।