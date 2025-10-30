Japanese Lifestyle Secrets: भारतीयों से 15 साल ज्यादा जीते हैं जापानी, ये रही उनकी लाइफस्टाइल की 5 आदतें

Japanese Lifestyle Secrets: स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की बात करें तो इसमें जपानी सबसे आगे हैं। इस मामले में जापानियों की उम्र औसतन भारतीयों से करीब 15 साल ज्यादा होती है। जहां जापान में औसत उम्र लगभग 84.8 साल है, वहीं भारत में ये सिर्फ 70.4 साल के आसपास है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ हेल्थकेयर सिस्टम की वजह से ऐसा है? नहीं। असली फर्क उनकी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल में छिपा है। चलिए, जानते हैं जापानी लोगों की कुछ ऐसी बातें जो उन्हें ज्यादा लंबी और हेल्दी जिंदगी देती हैं।