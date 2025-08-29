जानिए Daruma Doll की कीमत, जिसे जापान से लेकर भारत आएंगे PM Modi

जापानी के फेमस मंदिर के पुजारी ने इसे तोहफे के तौर पर दिया है। जापान में इस डॉल को भगवान की तरह माना जाता है। वहां पर घरों में इसे रखा जाता है। इसे सुख-समृद्धि के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस गुड़िया के कारण घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। ये सौभाग्य, दृढ़ संकल्प और सफलता का प्रतीक है। लक्ष्य प्राप्त करने या सफलता के लिए लोग इसे घर पर रखते हैं। इस डॉल का संबंध बोधिधर्म, या जापानी में दारुमा से जुड़ा है। 5वीं शताब्दी के एक बौद्ध संत से इस डॉल का इतिहास जुड़ा है।