पीएम मोदी को जापान में मिला ‘दारुमा गुड़िया’ का खास तोहफा, जानें क्यों मानी जाती है बेहद शुभ

What is Daruma Doll? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के दौरान शुक्रवार को दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सीशी हिरोसे से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया के रूप में खास तोहफा मिला। यह सौभाग्य का प्रतीक एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है। दारुमा गुड़िया बौद्ध धर्म के जेन संप्रदाय के संस्थापक बोधिधर्म (दारुमा दैशी) पर आधारित है। यह गुड़िया दृढ़ता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं, इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।