Mamata Banerjee : 500 साल पुरानी, ममता बनर्जी की साड़ी कीमत हैरान कर देगी! खुद भी हैं डिजाइनर

Mamata Banerjee Saree Price : सीएम होकर भी सिंपल लाइफ जीने का उदाहरण देना हो तो ममता बनर्जी से बेहतर शायद ही कोई हो! आपने भी देखा ही होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा सफेद साड़ी में दिखती हैं। पर, ये कोई ऐसी-वैसी नहीं बल्कि इस बंगाली साड़ी का इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है। इसको खास बनाने के लिए ममता खुद भी डिजाइन कर चुकी हैं।