पिंक लिप्स पाने के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं कर रही लिप्स शेविंग? जानें एक्सपर्ट की राय!

Lip Shaving Side Effects: सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए ब्यूटी हैक्स वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ फायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदेह। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हैक वायरल हो रहा है, जिसमें लिप्स को रेजर से शेव करने की सलाह दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे डेड स्किन हटती है और लिप्स पिंक होते हैं, जिससे लिपस्टिक बेहतर तरीके से अप्लाई होती है। इस हैक की सच्चाई और इससे होने वाले नुकसान के बारे में इंस्टाग्राम चैनल @drpriyankareddy पर Dermatologist Dr. Priyanka Reddy ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आइए जानते हैं।