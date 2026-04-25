वास्तु के इस जादुई टोटके से बदली एक्ट्रेस अमृता खानविलकर की तकदीर, रातों-रात पलट गई किस्मत

इस घर की एक सबसे खास बात है जो सबका ध्यान खींचती है, वो है डाइनिंग टेबल के सामने लगा शीशा। अमृता ने बताया कि उनके वास्तु गुरू के मुताबिक खाना खाते वक्त शीशे में खुद को देखने से घर में बरकत आती है। वो कहती हैं कि जब वो खाना खाते हुए शीशे की तरफ देखती हैं तो एक अलग ही सुकून और संतोष महसूस होता है। ये एक छोटी-सी आदत है, लेकिन उन्हें इससे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही, जब एक्ट्रेस ने बाताया कि वास्तु के एक छोटे से टोटके के कारण उनकी पूरी किस्मत बदल गई, जो हैरानी वाली बात थी एक्ट्रेस के लिए।