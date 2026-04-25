क्या आप भी बिना गलती के सफाई देते रहते हैं? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से जानें मौन रहने की शक्ति

Inspirational Quotes of Indresh Upadhyay: जीवन की भागदौड़ में अक्सर ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं या हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारा स्वभाव तुरंत सफाई देने या बहस करने का होता है, जिससे मन में जबरदस्त हड़बड़ी पैदा होती है। ऐसे में अगर आप कुछ करते हैं, तो वह बात पहले से भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए आज के इस लेख में गुरु इंद्रेश उपाध्याय जी से जानते हैं।