Jaya Kishori: असफलता से हार न मानें: जया किशोरी जी से सीखें जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र

Jaya Kishori: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुनिया का हर दूसरा इंसान मानसिक शांति की तलाश में है, लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल पाता। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि महीने के 29 दिन ठीक बीतने के बाद भी, अगर गलती से एक दिन खराब हो जाए, तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। ऐसे में मशहूर कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी के विचार आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।