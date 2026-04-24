क्या बुढ़ापे में दांत गिरना जरूरी है? जानें सच और अपने असली दांत बचाने का सही तरीका!

How To Keep Teeth Healthy Forever: उम्र बढ़ने के साथ ही हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसका लगभग ज्यादातर लोगों को एक उम्र के बाद सामना करना ही पड़ता है। ये समस्या कोई और नहीं बल्कि दांतों का गिरना है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या उम्र बढ़ते ही दांत गिरना जरुरी होता है? क्या बुढ़ापे में नकली दांत लगाना ही एकमात्र रास्ता है? ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब, आज के इस लेख में डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल क्लिनिक प्रीमियर, गोरखपुर में तैनात डॉक्टर ईशा जैन से जानते हैं।