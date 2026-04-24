24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

क्या बुढ़ापे में दांत गिरना जरूरी है? जानें सच और अपने असली दांत बचाने का सही तरीका!

How To Prevent Tooth Loss in Old Age: क्या उम्र बढ़ने के बाद दांतों का गिरना जरूरी होता है? आज के इस लेख में आइए डॉक्टर ईशा जैन से जानते हैं कि इसके बारे में विस्तार से।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 24, 2026

How To Keep Teeth Healthy Forever

How To Keep Teeth Healthy Forever| image credit gemini

How To Keep Teeth Healthy Forever: उम्र बढ़ने के साथ ही हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसका लगभग ज्यादातर लोगों को एक उम्र के बाद सामना करना ही पड़ता है। ये समस्या कोई और नहीं बल्कि दांतों का गिरना है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या उम्र बढ़ते ही दांत गिरना जरुरी होता है? क्या बुढ़ापे में नकली दांत लगाना ही एकमात्र रास्ता है? ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब, आज के इस लेख में डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल क्लिनिक प्रीमियर, गोरखपुर में तैनात डॉक्टर ईशा जैन से जानते हैं।

दांतों की देखभाल के लिए सही आदतें (Essential Oral Hygiene Habits)


दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। ब्रश करते समय मसूड़ों के पास हल्के गोलाकार (circular) मोशन में ब्रश करें। साथ ही, दिन में एक बार फ्लॉस जरूर करें ताकि दांतों के बीच फंसी गंदगी निकल जाए। इसके अलावा एंटी-बैक्टीरियल माउथवॉश का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं।

खाने-पीने और लाइफस्टाइल का ध्यान (Diet and Lifestyle Tips)


सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं है, आप क्या खाते हैं इसका भी सीधा असर दांतों पर पड़ता है। ज्यादा मीठा और एसिडिक खाना दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने कुछ खट्टा या एसिडिक खाया है, तो तुरंत ब्रश न करें, कम से कम 30 मिनट का गैप जरूर रखें। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर चीजें शामिल करें। इसके अलावा स्मोकिंग से दूरी बनाने के साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है।

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें (Recognizing Early Warning Signs)


अक्सर लोग दांतों की छोटी-मोटी समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं, जो आगे जाकर बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना या दांत हिलते हुए महसूस होना जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें। डेंटिस्ट के पास जाकर तुरंत चेकअप करवाएं। याद रखें, अगर समस्याओं का शुरुआत में ही इलाज करवाया जाए तो दांत गिरने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
स्वास्थ्य
Healthy Teeth Benefits

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 03:06 pm

Published on:

24 Apr 2026 02:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / क्या बुढ़ापे में दांत गिरना जरूरी है? जानें सच और अपने असली दांत बचाने का सही तरीका!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अगर आप भी हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हो जाएं सावधान! यहां जानें इसके नुकसान

Why are Kind People Lonely
लाइफस्टाइल

डायबिटीज की महंगी दवाओं से मिल सकता है छुटकारा! जानें Insulin Plant के इस्तेमाल का तरीका

Insulin Plant
स्वास्थ्य

Retardmaxxing Trend : इंटरनेट की ये “गाली” Gen Z के लिए दवा, क्या है ये वायरल ट्रेंड?

retardmaxxing, overthinking, psychologist, Cognitive Behavioural,
लाइफस्टाइल

क्या आपने कभी पूरी साबुत गोभी बनाई है? यहां बताए गए तरीके से बनाकर देखें, खाने वाले सालों बाद भी करेंगे तारीफ!

Sabut Gobhi Ki Sabji
लाइफस्टाइल

प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर लगेगी रोक, सरकार तय करेगी मुनाफे की सीमा

Medical Device Pricing Regulation
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.