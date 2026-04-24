क्या आपने कभी पूरी साबुत गोभी बनाई है? यहां बताए गए तरीके से बनाकर देखें, खाने वाले सालों बाद भी करेंगे तारीफ!

Sabut Gobhi Recipe: सर्दियों के आते ही बाजार में गोभी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन गर्मियों के आते-आते लोग गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आपको या आपके परिवार में किसी को गर्मियों में गोभी खाना पसंद नहीं है, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम यूट्यूब चैनल @VirtualBanjara पर शेयर की गई एक ऐसी गोभी की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके अगर आप बनाते हैं, तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इस सब्जी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गोभी काटने के बजाय पूरी साबुत गोभी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इस रेसिपी को।