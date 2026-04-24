60 की उम्र में रिटायरमेंट? नहीं! मिलिए 92 साल की उस लेजेंड डॉक्टर से, जिन्होंने कराई 2 लाख बच्चों की डिलीवरी

Dr. Suri Srimathi Oldest Gynaecologist: आज के समय में जहां लोग 30-35 की उम्र में ही थककर रिटायरमेंट की बातें करने लगते हैं, ऐसे में हैदराबाद की रहने वाली 92 साल की डॉ. सूरी श्रीमथि आज भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं। भारत की सबसे एक्टिव गायनोकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ में से एक, डॉ. सूरी का सफर सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत और सेवा का एक ऐसा सबूत है जो बताता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। आइए, जानते हैं उनके इस शानदार सफर और अनुभवों के बारे में।