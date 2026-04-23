चाहिए दानेदार और खुशबूदार शुद्ध देसी घी? तो मलाई से घी निकालने का यह तरीका बेस्ट है!

Pure Desi Ghee Recipe: हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ साल पहले लोगों ने घी खाना छोड़ दिया था, लेकिन हाल के दिनों में घी के फायदों पर हुई कई रिसर्च के बाद लोगों ने इसे दोबारा अपनी डाइट का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। घर का बना शुद्ध देसी घी न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लोग बाजार से महंगे दामों में घी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घी निकालने के लिए बहुत ज्यादा दूध की जरूरत होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में रोजाना आने वाले दूध की मलाई से ही आप आसानी से ढेर सारा शुद्ध घी निकाल सकते हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि कम मलाई से ज्यादा घी आप घर पर कैसे निकाल सकते हैं।