कहीं देसी घी और शुद्ध तेल के नाम पर ये घटिया चीज तो नहीं खा रहे आप, जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, नामी ब्रांडस के पैक मिले

एएसपी (ASP) रजनीश पूनिया के सुपरविजन में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया है:

नकली घी: एक-एक किलो के 22 तैयार पैकेट।

कच्चा माल: 13 पीपे वनस्पति तेल और सोयाबीन तेल।

पैकिंग सामग्री: सरस (Saras), कृष्णा और लोटस जैसे नामी ब्रांड्स के हजारों खाली रैपर।

उपकरण: घी पैक करने वाली आधुनिक मशीनें।

कार्रवाई के दौरान सरस डेयरी के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाया गया ताकि शुद्धता की जांच की जा सके। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 180 ग्राम तैयार मिलावटी सैंपल भी बरामद किया है।