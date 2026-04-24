24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर लगेगी रोक, सरकार तय करेगी मुनाफे की सीमा

Hospital Bill Relief India: प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां उन्हें इलाज के बदले भारी-भरकम बिल चुकाना पड़ता है। अगर आप भी इसी वजह से प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए एक नया नियम बनाने जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 24, 2026

Medical Device Pricing Regulation

Medical Device Pricing Regulation| image credit gemini

Medical Device Pricing Regulation: आज के समय में एक आम आदमी को सबसे ज्यादा डर बीमार पड़ने के बाद अस्पताल के बिल को देखकर लगता है। लगे भी क्यों ना, प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयों, ग्लव्स और कॉटन जैसी साधारण चीजों के दाम भी बाजार से कई गुना ज्यादा होते हैं। ऐसे में आम आदमी इलाज के दौरान बस यही सोचता है कि काश इलाज के नाम पर होने वाली यह लूट कम हो जाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए एक नया नियम बनाने जा रही है। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में विस्तार से।

सरकार की नई पहल (Medical Device Pricing Regulation)


सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पेसमेकर, हार्ट वाल्व, सिरिंज और ग्लव्स जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों पर वसूले जाने वाले अतिरिक्त पैसों को रोकने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि इलाज की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए वे मेडिकल डिवाइस कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकार ऐसी नीति लाना चाहती है जहां दवाओं और उपकरणों के दाम एमआरपी (MRP) के बजाय सही कीमतों पर आधारित हों।

किस सामान पर कितना मुनाफा मिलेगा? (Proposed Margin Caps)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने अलग-अलग मेडिकल डिवाइस पर मुनाफा तय करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अगर कोई पेसमेकर ₹1,00,000 तक की कीमत का है, तो उस पर अधिकतम 66% का ट्रेड मार्जिन तय किया जा सकता है। वहीं, अगर कोई उपकरण ₹1,00,000 से ज्यादा महंगा है, तो उस पर 50% का मार्जिन लागू हो सकता है। सस्ती चीजों के मामले में, जैसे कि सिरिंज और आईवी सेट जिनकी कीमत ₹1,000 के आसपास या उससे कम है, उन पर 75% तक का मार्जिन तय करने की बात चल रही है। इसी तरह, हड्डियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ऑर्थोपेडिक इंप्लांट्स पर भी 75 से 85% तक की मार्जिन सीमा तय की जा सकती है।

TMR और TMU का मतलब क्या है? (Understanding TMR and TMU)


टीमआर (TMR) यानी ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन का मतलब है मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाई गई लगाम। इसके जरिए सरकार यह तय कर देती है कि कोई भी अस्पताल या डिस्ट्रीब्यूटर किसी सामान को खरीदने के बाद उस पर एक फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता, जिससे मनमानी कीमतों पर रोक लग सकेगी। वहीं, टीएमयू (TMU) यानी ट्रेड मार्जिन अनकैप्ड का मतलब होता है मुनाफे पर कोई सीमा नहीं होना। टीएमयू के कारण ही अस्पताल मरीजों से मनचाहा बिल वसूल पाते हैं, क्योंकि इसमें मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती।

ये भी पढ़ें

Medicine Ban: कहीं आप भी तो नहीं ले रहे ये खतरनाक दवाएं?, जांच में हुआ बड़ा खुलासा, 7 दवाएं निकली फेल!
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 09:32 am

Published on:

24 Apr 2026 09:25 am

Hindi News / Lifestyle News / प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर लगेगी रोक, सरकार तय करेगी मुनाफे की सीमा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Retardmaxxing Trend : इंटरनेट की ये “गाली” Gen Z के लिए दवा, क्या है ये वायरल ट्रेंड?

retardmaxxing, overthinking, psychologist, Cognitive Behavioural,
लाइफस्टाइल

क्या आपने कभी पूरी साबुत गोभी बनाई है? यहां बताए गए तरीके से बनाकर देखें, खाने वाले सालों बाद भी करेंगे तारीफ!

Sabut Gobhi Ki Sabji
लाइफस्टाइल

60 की उम्र में रिटायरमेंट? नहीं! मिलिए 92 साल की उस लेजेंड डॉक्टर से, जिन्होंने कराई 2 लाख बच्चों की डिलीवरी

Inspirational Woman Doctor in India
लाइफस्टाइल

करियर ग्रोथ और मेंटल हेल्थ के बीच कैसे बैठाएं तालमेल? श्री श्री रविशंकर अनमोल टिप्स यहां देखें

Sri Sri Ravi Shankar quotes on success
लाइफस्टाइल

आपकी जेब से रोज गायब हो रहे 50-100 रुपए… और आपको पता भी नहीं

Daily Hidden Expenses
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.