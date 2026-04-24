Retardmaxxing Trend : इंटरनेट की ये “गाली” Gen Z के लिए दवा, क्या है ये वायरल ट्रेंड?

Retardmaxxing Trend For Gen Z : इंटरनेट की दुनिया अतरंगी है। यहां कब कब क्या ट्रेंड करने लग जाए, कोई नहीं जानता! सोशल मीडिया पर इंटरनेट की "गाली" 'रिटार्डमैक्सिंग' का ट्रेंड चल रहा है। ये उन लोगों को राहत दे रहा है जो ओवरथिंक करते हैं। समझते हैं कि 'रिटार्डमैक्सिंग' क्या है और ये कैसे ओवरथिंकिंग को रोकने में मददगार है।