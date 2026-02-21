Gen-Z का बदल रहा उपभोग व्यवहार: कम खर्च, ज़्यादा समझदारी

रिपोर्ट के अनुसार Gen-Z में 'स्प्लर्ज' (बिना सोचे बड़े खर्च) की प्रवृत्ति घटी है। वो ब्रांड, ट्रेंड या सोशल मीडिया प्रभाव से ज़्यादा कीमत, गुणवत्ता और उपयोगिता देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार Gen-Z डिस्काउंट, प्राइवेट लेबल, सेकंड-हैंड और किफायती विकल्प चुन रहे हैं। भारत में 85% Gen-Z वाले कैटेगरी में स्प्लर्ज करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जहाँ सही वैल्यू मिले। Gen-Z 'वैल्यू-फॉर-मनी' चाहते हैं, न कि सिर्फ सस्ती चीज़ेँ। मिनिमलिस्ट लिविंग मजबूत हो रहा है। यानी कम चीजें, ज्यादा सुकून। ये लोग अनुभवों (यात्रा, स्किल लर्निंग) को सामान से ज़्यादा महत्व देते हैं। सेकंड-हैंड, री-कॉमर्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है, क्योंकि वो पर्यावरण और लॉन्ग-टर्म यूज़ को ध्यान में रखते हैं।