Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दाम स्थिर, आलू भी हो रहा सस्ता

- मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम
जयपुर। राजधानी जयपुर में पड़ रही तेज सर्दी के साथ ही सब्जियों के भावों में भी नरमी देखी जा रही है। आज सुबह प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी, हरी मटर, नींबू, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, मूली और लॉकी के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर, भिंडी, बारीक हरी मिर्ची और ग्वार फली के दाम ही ऊपर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका। आलू के अलावा प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में नया-पुराना आलू 3 से 7 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 34 से 35 रुपए
टमाटर देसी 25 से 30 रुपए
मटर 20 से 23 रुपए
मिर्ची 28 से 32 रुपए
बारीक मिर्च 50 से के 53 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 20 से 23 रुपए
नींबू 24 से 25 रुपए
लोकी 11 से 12 रुपए
भिंडी 50 से 58 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 95 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 8 से 9 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 24 से 25 रुपए
टिंडा 12 से 14 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
------------------------------------
नया आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 4 से 7 रुपए
आलू पुराना 3 से 6 रुपए
प्याज 8 से 20 रुपए
लहसुन 40 से 120 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग