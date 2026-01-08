Muhana Mandi : थोक मंडी में फूल गोभी-हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दाम स्थिर, आलू भी हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर में पड़ रही तेज सर्दी के साथ ही स​ब्जियों के भावों में भी नरमी देखी जा रही है। आज सुबह प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी, हरी मटर, नींबू, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर, मूली और लॉकी के भाव नरम दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर, ​भिंडी, बारीक हरी मिर्ची और ग्वार फली के दाम ही ऊपर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका। आलू के अलावा प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में नया-पुराना आलू 3 से 7 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।