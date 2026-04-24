अगर आप भी हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हो जाएं सावधान! यहां जानें इसके नुकसान

Why are Kind People Lonely: अक्सर देखने में लगता है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, हमेशा मौजूद रहता है और सबकी सुनता है, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में ये लोग अकेले रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें कोई कमी है, बल्कि इसका कारण कुछ ऐसे अनजाने व्यवहार हो सकते हैं जो दोस्ती को गहरा होने से रोकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से सबकी मदद करने वाले और सबके लिए मौजूद रहने वाले इंसान के पास सच्चे दोस्तों की कमी रह जाती है।