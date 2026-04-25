कहीं आप अनजाने में मटके का बैक्टीरिया वाला पानी तो नहीं पी रहे? मटका इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानी

Right Way to Maintain Your Clay Water | image credit gemini
Matka Water Benefits: गर्मियों के आते ही जैसे फ्रिज, एसी, कूलर और पंखों की मांग बढ़ जाती है, वैसे ही मिट्टी के घड़े यानी मटके की भी मांग बढ़ जाती है। मटके में रखे पानी को पीने के कई फायदे हैं, इसलिए सदियों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह पानी न सिर्फ ठंडा और रिफ्रेशिंग होता है, बल्कि फ्रिज के पानी के मुकाबले शरीर के लिए ज्यादा आरामदायक भी रहता है। आइए, आज के इस लेख में साइंटिफिक नजरिए से जानते हैं कि मटके का पानी पीना क्यों बेहतर माना जाता है।
मटके का पानी ठंडा कैसे होता है? अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, तो मटका मिट्टी का बना होता है, जिसमें सूक्ष्म छेद (pores) होते हैं। इन छिद्रों से पानी की नमी लगातार बाहर की सतह पर आती रहती है। जब यह नमी बाहर की गर्मी के संपर्क में आकर इवैपोरेट (evaporate) होती है, तो यह मटके के अंदर के पानी से गर्मी सोख लेती है। इसी प्रक्रिया के कारण मटके का पानी धीरे-धीरे और नेचुरल तरीके से ठंडा बना रहता है। यह तकनीक हजारों साल पुरानी है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल करते थे।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, फ्रिज का पानी अक्सर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो अचानक से गले और पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। अचानक बहुत ठंडा पानी पीने से गले में खराश या खिच-खिच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ, मटके का पानी एक मिडिल ग्राउंड जैसा होता है। यह न तो बहुत गर्म होता है और न ही बर्फीला ठंडा। यह पानी पीने में बहुत सूदिंग (soothing) लगता है, जो शरीर को अंदर से राहत देने के साथ ही हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है।
गर्मियों के मौसम में फ्रिज के पानी की तुलना में मटके का पानी पीने से गले में इरिटेशन या खांसी जैसी दिक्कतें नहीं होतीं। इसके साथ ही, यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करता है।
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