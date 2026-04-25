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कहीं आप अनजाने में मटके का बैक्टीरिया वाला पानी तो नहीं पी रहे? मटका इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानी

मटके का पानी पीने के फायदे: आज के इस लेख में आइए साइंटिफिक नजरिए से जानते हैं कि मटके का पानी पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं और साथ ही मटके का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 25, 2026

Right Way to Maintain Your Clay Water

Right Way to Maintain Your Clay Water | image credit gemini

Matka Water Benefits: गर्मियों के आते ही जैसे फ्रिज, एसी, कूलर और पंखों की मांग बढ़ जाती है, वैसे ही मिट्टी के घड़े यानी मटके की भी मांग बढ़ जाती है। मटके में रखे पानी को पीने के कई फायदे हैं, इसलिए सदियों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह पानी न सिर्फ ठंडा और रिफ्रेशिंग होता है, बल्कि फ्रिज के पानी के मुकाबले शरीर के लिए ज्यादा आरामदायक भी रहता है। आइए, आज के इस लेख में साइंटिफिक नजरिए से जानते हैं कि मटके का पानी पीना क्यों बेहतर माना जाता है।

नेचुरल कूलिंग की असल वजह (Science Behind Natural Cooling)


मटके का पानी ठंडा कैसे होता है? अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, तो मटका मिट्टी का बना होता है, जिसमें सूक्ष्म छेद (pores) होते हैं। इन छिद्रों से पानी की नमी लगातार बाहर की सतह पर आती रहती है। जब यह नमी बाहर की गर्मी के संपर्क में आकर इवैपोरेट (evaporate) होती है, तो यह मटके के अंदर के पानी से गर्मी सोख लेती है। इसी प्रक्रिया के कारण मटके का पानी धीरे-धीरे और नेचुरल तरीके से ठंडा बना रहता है। यह तकनीक हजारों साल पुरानी है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल करते थे।

शरीर के लिए आरामदायक (Gentler on the Body)


हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, फ्रिज का पानी अक्सर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो अचानक से गले और पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। अचानक बहुत ठंडा पानी पीने से गले में खराश या खिच-खिच हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ, मटके का पानी एक मिडिल ग्राउंड जैसा होता है। यह न तो बहुत गर्म होता है और न ही बर्फीला ठंडा। यह पानी पीने में बहुत सूदिंग (soothing) लगता है, जो शरीर को अंदर से राहत देने के साथ ही हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है।

सेहत के लिए बेहतर (Better for Health)


गर्मियों के मौसम में फ्रिज के पानी की तुलना में मटके का पानी पीने से गले में इरिटेशन या खांसी जैसी दिक्कतें नहीं होतीं। इसके साथ ही, यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करता है।


नया मटका कैसे इस्तेमाल करें (How to Prepare a New Matka)

  1. नया मटका घर लाने के बाद उसे सबसे पहले साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।
  2. मटके को ऊपर तक पानी से भर दें और लगभग 12 से 24 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
  3. 24 घंटे बाद उस पानी को बाहर फेंक दें और दोबारा ताजा पानी भरें।
  4. शुरुआत के कुछ दिनों में मटका पानी ज्यादा सोखता है, इसलिए पानी का स्तर चेक करते रहें और आवश्यकतानुसार उसे दोबारा भरते रहें।

मटका इस्तेमाल करते समय सावधानी (Precautions While Using a Matka)

  1. मटके को हमेशा एक मजबूत स्टैंड पर रखें, या फिर एक सूती बोरे (cotton sack) को पानी में भिगोकर उसके ऊपर मटका रखें।
  2. हर 3 से 4 दिन में मटके को पूरी तरह खाली करके अंदर से सूती कपड़े या ब्रश से अच्छी तरह साफ करें।
  3. मटके में दोबारा पानी भरने से पहले उसे थोड़ी देर हवा में सूखने दें।
  4. धूल-मिट्टी और कीड़ों से बचाव के लिए मटके को हमेशा साफ ढक्कन से ढककर रखें।
  5. मटके को हमेशा हवादार जगह पर रखें, ताकि इवैपोरेशन (evaporation) की प्रक्रिया सही बनी रहे और पानी ठंडा रहे।

इन बातों का भी रखें ध्यान (Important Precautions)

  1. मिट्टी का मटका आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक सही रहता है। इसलिए पुराने मटके का इस्तेमाल न करें।
  2. मटके में हाथ डालकर पानी न निकालें, इससे आपके हाथों के कीटाणु और बैक्टीरिया पानी में जा सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं।
  3. सड़क किनारे रखे पुराने और गंदे मटकों से पानी पीने से बचें।

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सेहत और स्वाद – ठंडक ही नहीं स्वास्थयवर्धक भी है मटके का पानी
होशंगाबाद
Patrika

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Updated on:

25 Apr 2026 10:22 am

Published on:

25 Apr 2026 10:14 am

Hindi News / Lifestyle News / कहीं आप अनजाने में मटके का बैक्टीरिया वाला पानी तो नहीं पी रहे? मटका इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानी

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