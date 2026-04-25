कहीं आप अनजाने में मटके का बैक्टीरिया वाला पानी तो नहीं पी रहे? मटका इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानी



मटके का पानी ठंडा कैसे होता है? अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखा जाए, तो मटका मिट्टी का बना होता है, जिसमें सूक्ष्म छेद (pores) होते हैं। इन छिद्रों से पानी की नमी लगातार बाहर की सतह पर आती रहती है। जब यह नमी बाहर की गर्मी के संपर्क में आकर इवैपोरेट (evaporate) होती है, तो यह मटके के अंदर के पानी से गर्मी सोख लेती है। इसी प्रक्रिया के कारण मटके का पानी धीरे-धीरे और नेचुरल तरीके से ठंडा बना रहता है। यह तकनीक हजारों साल पुरानी है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल करते थे।