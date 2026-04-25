बाजार में मिलते हैं दो तरह के तरबूज, क्या आप जानते हैं कौन सा है ज्यादा फायदेमंद?

How to Choose the Right Watermelon: गर्मियों का सीजन आते ही बाजार में तरबूज की मांग बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, तो दो तरह के तरबूज मिलते हैं। एक गहरे हरे रंग वाला बिना धारी का तरबूज और दूसरा हल्के हरे रंग वाला धारीदार तरबूज। ऐसे में कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मार्केट में मिलने वाले इन दो तरह के तरबूजों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है और कौन सा ज्यादा मीठा या हेल्दी होगा। अगर आप भी तरबूज खरीदते समय सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा खरीदें, तो हमारा आज का लेख आपके लिए मददगार हो सकता है। आज के इस लेख में हम दोनों तरबूजों में अंतर के साथ ही कौन सा खरीदना चाहिए, यह बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।