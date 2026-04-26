अगर हिम्मत है, तो ही करें भारत के इस गांव की ट्रिप प्लान! यहां के बच्चे-बच्चे को आता है ब्लैक मैजिक?



अगर आपको ऐसी जगह घूमना पसंद है जहां थोड़ा रोमांच, थोड़ा डर और ढेर सारा रहस्य हो, तो असम का मायोंग गांव आपके लिए एकदम सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह छोटा सा गांव दुनिया भर में ब्लैक मैजिक कैपिटल के नाम से मशहूर है। यहां की हवाओं में आज भी पुराने दौर के तंत्र-मंत्र और काले जादू की कहानियां महसूस की जा सकती हैं। यह कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आज भी पुरानी मान्यताओं पर लोगों का गहरा यकीन है।

मायोंग नाम का असली राज क्या है? इसको लेकर कुछ लोग मानते हैं कि यह संस्कृत के माया शब्द से बना है, जिसका मतलब भ्रम या जादू होता है। वहीं दूसरी तरफ, स्थानीय भाषा में इसे हाथी से जोड़कर भी देखा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि मायोंग का कनेक्शन महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि भीम के बेटे घटोत्कच ने इसी धरती से अपनी जादुई शक्तियां हासिल की थीं।