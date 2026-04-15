Rajasthan Police Alert: चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगों का बढ़ता जाल, रुद्रप्रयाग पुलिस ने 265 फर्जी प्लेटफॉर्म पर की कार्रवाई

एसपी नीहारिका तोमर ने अपील की है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in से ही करें। किसी भी थर्ड-पार्टी वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक, व्हाट्सएप मैसेज या एजेंट पर भरोसा न करें। एसपी तोमर का संदेश साफ है “आपकी श्रद्धा और यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए सतर्कता सबसे जरूरी हथियार है। ”चारधाम यात्रा पवित्र है, लेकिन इस पवित्र यात्रा को साइबर ठगों से बचाने के लिए हर श्रद्धालु को सजग रहना होगा।