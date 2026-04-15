Rajasthan Police Alert: चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगों का बढ़ता जाल, रुद्रप्रयाग पुलिस ने 265 फर्जी प्लेटफॉर्म पर की कार्रवाई

मोहित शर्मा.
जयपुर. चारधाम यात्रा (विशेषकर केदारनाथ) शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं की आस्था का फायदा उठाने वाले साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट, “VIP/लिमिटेड सीट्स”, “अर्जेंटबुकिंग” और सस्ते होटल पैकेज का लालच देकर वे लोगों को ठग रहे हैं। पैसे लेने के बाद फर्जी टिकट या कन्फर्मेशन भेजकर गायब हो जाते हैं।
रुद्रप्रयाग जिला पुलिस ने इस गंभीर समस्या पर सख्त प्रहार किया है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक (SP) नीहारिका तोमर के नेतृत्व में गठित ‘साइबर फ्रॉड कॉम्बेट फोर्स’ ने पिछले दो महीनों में 265 फर्जी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की। इसमें 106 फेसबुक पेज, 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, दर्जनों मोबाइल नंबर और बैंक खाते शामिल हैं। इसके अलावा 22 संदिग्ध वेबसाइट्स को डोमेन रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर बंद कराने की प्रक्रिया चल रही है।
एसपी नीहारिका तोमर ने अपील की है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in से ही करें। किसी भी थर्ड-पार्टी वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक, व्हाट्सएप मैसेज या एजेंट पर भरोसा न करें। एसपी तोमर का संदेश साफ है “आपकी श्रद्धा और यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए सतर्कता सबसे जरूरी हथियार है। ”चारधाम यात्रा पवित्र है, लेकिन इस पवित्र यात्रा को साइबर ठगों से बचाने के लिए हर श्रद्धालु को सजग रहना होगा।
राजस्थान पुलिस ने भी राजस्थान से चारधाम यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा है कि आस्था का कोई गलत फायदा न उठाए, इसलिए हमेशा सरकारी और आधिकारिक स्रोतों का ही चुनाव करें। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए सदैव उनके साथ है और साइबर अपराधियों पर नजर रखे हुए है। सतर्क रहें, सुरक्षित यात्रा करें।
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