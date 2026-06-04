Jaipur Hotel : जयपुर में बिना फायर एनओसी के चल रहे 80 फीसदी होटल-रेस्टोरेंट, आग लगी तो बचना होगा मुश्किल

पत्रिका रिपोर्टर ने बुधवार को जयपुर शहर के होटलों में जाकर देखा तो कई जगह अग्निशमन उपकरण तक नहीं मिले।

1- 50 से 100 कमरों वाले होटलों में सिर्फ एक छोटा-सा रास्ता मिला, जबकि आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) तक नहीं है।

2- अधिकतर होटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है। कुछ होटलों में फायर सिस्टम बंद पड़े हैं।

3- कई होटल तो तंग गलियों में बने हुए हैं।

4- रेलवे स्टेशन के पास फतेहसिंह मार्केट, गोपालबाड़ी और सैन कॉलोनी में छोटी-छोटी जगहों पर 20 से 25 कमरों की चार-चार मंजिला होटलें बना रखी हैं।

5- होटलों के रिसेप्शन और गैलरी में 1-2 अग्निशमन सिलेंडर रखकर खानापूर्ति कर रखी है।

6- होटलों में निकास के लिए भी छोटा-सा रास्ता बना रखा है। इन होटलों में एक साथ 50 से 60 लोगों को ठहराया जा रहा है।