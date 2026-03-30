दिल्ली पुलिस का धमाकेदार एक्शन: पेन गन गिरोह का भंडाफोड़, खालिस्तान लिंक भी आया सामने

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गिरोह उत्तर भारत और दिल्ली में पेन पिस्तौल सप्लाई करता था। उन्होंने बताया कि एक साथी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) का सक्रिय सदस्य पहाड़ सिंह भी इस नेटवर्क से जुड़ा था, जिस पर पहले से 6-7 मामले दर्ज हैं। यह छापा सिर्फ हथियार बरामदगी नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री को नष्ट करने का मामला है। पेन गन जैसी चीजें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में ऐसे गिरोहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सफलता पर दिल्ली पुलिस की तारीफ हो रही है।