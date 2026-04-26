Women Safety: कोटा में महिला सुरक्षा को नई ताकत, एआई कैमरे और पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत

उल्लेखनीय है कि ‘महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर’ परियोजना के तहत कोटा को देश के 10 चयनित शहरों में शामिल किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक शहर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पिंक ई-रिक्शा, हाई-मास्ट लाइट, एआई आधारित सीसीटीवी, महिला पुलिस गश्त, पिंक एम्बुलेंस, सुरक्षित प्रतीक्षालय, कॉल बॉक्स, महिला श्रमिकों के लिए लाउंज, किफायती आवास और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।