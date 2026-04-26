School Timing Change: भीषण गर्मी का असर, 27 अप्रेल से बदला राजस्थान के पांच जिलों में स्कूलों का समय

जयपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 27 अप्रेल से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। जिला कलक्टर संदेश नायक ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।