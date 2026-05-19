Rajasthan Roadways: राजस्थान की भीषण गर्मी में भी कर सकते हैं ठंडा सफर, इन रूटों पर RSRTC चला रहा एसी बसें

जयपुर। राजस्थान में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे मौसम में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) प्रदेश के कई प्रमुख रूटों पर एयर कंडीशनर (AC) और वोल्वो बसों का संचालन कर रहा है, जिससे यात्री भीषण गर्मी के बीच भी आरामदायक और सुखद सफर का अनुभव कर सकते हैं।