तीन बड़ी सौगात देने राजस्थान आ रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जोधपुर-जैसलमेर-जालोर को मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Railway Minister Ashwini Vaishnaw : जयपुर। राजस्थान को शुक्रवार को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे रेलवे की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार रेलमंत्री जोधपुर और जालोर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरे को राजस्थान में रेल सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।