Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज को कल मिलेगी नई बसें, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे CM भजनलाल

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 19 मार्च को CM भजनलाल शर्मा 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें राजस्थान के विभिन्न जिलों में संचालित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच परिवहन सुविधा मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, सुलभ और बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। नई बसें चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा।