Bhilwara Encounter: भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, 16 मामलों का है वांटेड

हाथीभाटा-जिंदल रोड पर पुलिस टीम ने आरोपी की जीप रुकवा ली। इसी दौरान आरोपी नीचे उतरा और डीएसटी टीम पर एक राउंड फायर किया। गोली डीएसटी जवान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आरोपी दूसरा फायर कर पाता, इससे पहले डीएसटी जवान ने स्वयं के बचाव में फायर किया। गोली हिस्ट्रीशीटर के दाहिने पैर में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस जाप्ते ने उसे दबोच लिया। घायल को पुलिस महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंची।