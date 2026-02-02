2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Inspirational Story: सरकारी स्कूल या कॉर्पोरेट ऑफिस? स्कूल स्टाफ ने इरादों के बजट से बदली सूरत

School Transformed like a Corporate Office: चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा नजर आ रहा है। इस कायापलट की कहानी किसी सरकारी बजट से नहीं, बल्कि स्कूल स्टाफ के इरादों के बजट से लिखी गई है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

image

अयुब हुसैन

Feb 02, 2026

स्कूल स्टाफ ने खुद फंड जुटाकर बनवाया स्कूल का एंट्री गेट, पत्रिका फोटो

स्कूल स्टाफ ने खुद फंड जुटाकर बनवाया स्कूल का एंट्री गेट, पत्रिका फोटो

Government School Transformed: सामान्यतया सरकारी स्कूल का नाम आते ही जेहन में बदहाल दीवारें और सुविधाओं के अभाव तस्वीर उभरकर सामने आती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इस छवि को आईना दिखा रहा है। यहां का नजारा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा है। इस कायापलट की कहानी किसी सरकारी बजट से नहीं, बल्कि स्कूल स्टाफ के इरादों के बजट से लिखी गई है।

बजट का इंतजार नहीं, स्टाफ ने खुद जुटाए 3 लाख

विद्यालय में वर्षों से एक भव्य प्रवेश द्वार की दरकार थी। कागजी कार्रवाई और बजट की लंबी प्रक्रिया के बीच प्रधानाचार्य दिनेश चन्द बैरवा और उनके स्टाफ ने अनूठी मिसाल पेश की। स्टाफ ने अपनी मेहनत की कमाई से करीब तीन लाख रुपए का फंड जुटाया और स्कूल को एक ऐसा भव्य प्रवेश द्वार दिया, जो अब इलाके की पहचान बन गया है। 26 जुलाई 2025 को जिस द्वार की नींव रखी गई थी, वह आज शान से खड़ा स्टाफ के समर्पण की कहानी कह रहा है।

तकनीक से हुआ स्मार्ट बदलाव

विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूल को हाईटेक बनाया गया है।

चप्पे-चप्पे पर नजर: सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल और हर क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी: पूरा परिसर अब वाई-फाई जोन बन चुका है।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम: हर कमरे में माइक और स्पीकर लगे हैं, जिससे प्रिंसिपल ऑफिस से सीधे छात्रों से संवाद होता है।

लुक ऐसा कि नजर न हटे: दीवारों पर क्रिस्टी, फर्श पर मोजेक

स्कूल की मीरा सर्कल बिल्डिंग से लेकर मुख्य कमरों तक, सब कुछ नया है। क्लासरूम में अब पुरानी फर्श की जगह चाइना मोजेक चमक रही है। खिड़कियों-दरवाजों पर मैचिंग पर्दे, प्रधानाचार्य कक्ष में शानदार क्रिस्टी वर्क और हाई-क्वालिटी पेंट स्कूल को लग्जरी लुक देता है। इतना ही नहीं, शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर और पौधों के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन तक बिछाई गई है।

तीन साल में ऐसे बदली स्कूल की 'कुंडली'

हाइजीन: छात्राओं के लिए शौचालय में इंसीनेटर और आधुनिक प्यूरीफायर।

पर्यावरण: किचन गार्डन डेवलप किया और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया।

मैनेजमेंट: राज्य स्तरीय कला महोत्सव की सफल मेजबानी कर श्रेष्ठता सिद्ध की।

रिफॉर्म: पुराने टूटे पांच चैनल गेट हटाकर नए गेट और चैनल लगवाए।

प्रधानाचार्य की जुबानी

हम चाहते थे कि हमारे स्कूल के बच्चे जब परिसर में कदम रखें, तो उन्हें अहसास हो कि वे दुनिया के बेहतरीन संस्थान में हैं। स्टाफ ने गेट के लिए पैसा दिया और भामाशाहों ने तकनीक में साथ दिया। यह एक टीम वर्क का नतीजा है।

  • दिनेश चन्द बैरवा, प्रधानाचार्य

ये भी पढ़ें

कानोता-चंदलाई-नेवटा… जयपुर के नए इको टूरिज्म ठिकाने
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 12:42 pm

Published on:

02 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Inspirational Story: सरकारी स्कूल या कॉर्पोरेट ऑफिस? स्कूल स्टाफ ने इरादों के बजट से बदली सूरत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोने-चांदी के पुराने जेवरात गिरवी रखने वाले व्यापारियों को धमकी, पुलिस तक पहुंचा मामला

सांकेतिक तस्वीर,मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, सोमवार को भी बदलेगा मौसम

चित्तौड़गढ़

पैलेस ऑन व्हील्स से आने वाले पर्यटकों का रेलवे स्टेशन पर मेवाड़ी स्वागत, वर्ल्ड हेरिटेज दुर्ग का कराया भ्रमण

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन
चित्तौड़गढ़

RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

RAPS Site Director D. Subbarao big statement country fourth indigenously developed nuclear reactor will be connected to grid in May 2026
चित्तौड़गढ़

Rajasthan Crime: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया इनामी बदमाश पकड़ाया, रातभर पुलिस चुपचाप कर रही थी इंतजार

Rajasthan Police
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.