Inspirational Story: सरकारी स्कूल या कॉर्पोरेट ऑफिस? स्कूल स्टाफ ने इरादों के बजट से बदली सूरत

विद्यालय में वर्षों से एक भव्य प्रवेश द्वार की दरकार थी। कागजी कार्रवाई और बजट की लंबी प्रक्रिया के बीच प्रधानाचार्य दिनेश चन्द बैरवा और उनके स्टाफ ने अनूठी मिसाल पेश की। स्टाफ ने अपनी मेहनत की कमाई से करीब तीन लाख रुपए का फंड जुटाया और स्कूल को एक ऐसा भव्य प्रवेश द्वार दिया, जो अब इलाके की पहचान बन गया है। 26 जुलाई 2025 को जिस द्वार की नींव रखी गई थी, वह आज शान से खड़ा स्टाफ के समर्पण की कहानी कह रहा है।