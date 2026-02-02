सोने-चांदी के पुराने जेवरात गिरवी रखने वाले व्यापारियों को धमकी, पुलिस तक पहुंचा मामला

सोने-चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी और अब गिरावट हो रही है। हालांकि दामों में वृद्धि से जिले में ज्वैलरी शॉप पर सोने-चांदी के जेवरातों की बिक्री में भी तेजी से गिरावट दर्ज हुई है। शादियों के पीक सीजन में भी शॉप्स पर ग्राहकों की संख्या बहुत कम रहने से व्यापारियों में मायूसी छाई है।