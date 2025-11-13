Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Ravindra Singh Bhati: राजस्थान रोडवेज को लेकर MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने उप मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कर दी ऐसी मांग

रोडवेज में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने सरकार से परिचालक पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमित भर्ती से बस संचालन और यात्रियों की सेवाएं दोनों प्रभावित हो रही हैं।

less than 1 minute read
बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Nov 13, 2025

Ravindra Singh Bhati

रविंद्र सिंह भाटी। फाइल फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) में परिचालक भर्ती के पदों में वृद्धि की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को पत्र लिखा है। विधायक भाटी ने पत्र में उल्लेख किया कि पिछले 12 साल से राजस्थान रोडवेज में भर्ती प्रक्रियाएं लगभग ठप रहीं, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और सेवा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

भाटी ने लिखा है कि वर्ष 2013 के बाद से नियमित भर्ती न होने के कारण विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। वर्तमान में लगभग 11 हजार पद रिक्त हैं, जबकि हाल ही में घोषित भर्ती केवल 500 पदों तक सीमित है। इस स्थिति का असर यात्रियों की सुरक्षा, सेवा की समयबद्धता और निगम के राजस्व पर प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है।

बसों का संचालन प्रभावित

उन्होंने बताया कि राजस्थान रोडवेज में चालक और परिचालकों की कमी के चलते बसों का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे निगम को प्रतिवर्ष लगभग 1.50 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार रोडवेज का घाटा अब 45 हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।

पांच साल में मात्र 722 नियुक्तियां

विधायक भाटी ने कहा कि विभाग ने पिछले पांच साल में मात्र 722 नियुक्तियां की हैं, जो अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि परिचालक भर्ती के पदों की संख्या 500 से बढ़ाकर उपयुक्त स्तर तक की जाए तथा भर्ती प्रक्रिया हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित हो। भाटी ने कहा कि यह कदम न केवल रोडवेज के घाटे को कम करेगा, बल्कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। साथ ही नियमित भर्ती से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

