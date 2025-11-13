Ravindra Singh Bhati: राजस्थान रोडवेज को लेकर MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने उप मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कर दी ऐसी मांग

विधायक भाटी ने कहा कि विभाग ने पिछले पांच साल में मात्र 722 नियुक्तियां की हैं, जो अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि परिचालक भर्ती के पदों की संख्या 500 से बढ़ाकर उपयुक्त स्तर तक की जाए तथा भर्ती प्रक्रिया हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित हो। भाटी ने कहा कि यह कदम न केवल रोडवेज के घाटे को कम करेगा, बल्कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। साथ ही नियमित भर्ती से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।