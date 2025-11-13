Jaipur Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत, घर में मचा कोहराम, पत्नी-बेटियां बेसुध

पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल ने बताया कि महेंद्र (52) पुत्र हरिनारायण डेनवाल होटल में दैनिक मजदूरी का कार्य करता था। रोजाना की तरह वह घर से राजमार्ग किनारे पैदल ही होटल जा रहा था, लेकिन धर्म कांटे के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में उसे गोविंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।