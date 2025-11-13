Jaipur Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत, घर में मचा कोहराम, पत्नी-बेटियां बेसुध

मृतक महेंद्र। फाइल फोटो- पत्रिका
गोविंदगढ़। कस्बे से गुजर रहे जयपुर-बीकानेर हाईवे पर विद्युत निगम ग्रिड के पास स्थित धर्म कांटे के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से होटल पर काम करने जा रहे मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पांच बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया।
गुरुवार को चौमूं के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिवार में कोहराम मच गया और गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।
पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल ने बताया कि महेंद्र (52) पुत्र हरिनारायण डेनवाल होटल में दैनिक मजदूरी का कार्य करता था। रोजाना की तरह वह घर से राजमार्ग किनारे पैदल ही होटल जा रहा था, लेकिन धर्म कांटे के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में उसे गोविंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, मृतक के बुजुर्ग पिता हरिनारायण, मां लिछमा देवी, पत्नी अंजू देवी, पुत्र बलराज और बेटियां बेसुध हो गए। अन्य परिजनों ने उन्हें संभाला। वहीं कस्बे में मातम पसर गया।
