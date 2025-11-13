Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत, घर में मचा कोहराम, पत्नी-बेटियां बेसुध

जयपुर-बीकानेर हाईवे पर गोविंदगढ़ के पास दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 13, 2025

jaipur road accident

मृतक महेंद्र। फाइल फोटो- पत्रिका

गोविंदगढ़। कस्बे से गुजर रहे जयपुर-बीकानेर हाईवे पर विद्युत निगम ग्रिड के पास स्थित धर्म कांटे के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से होटल पर काम करने जा रहे मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पांच बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया।

गुरुवार को चौमूं के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिवार में कोहराम मच गया और गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर

पूर्व सरपंच गोपाल डेनवाल ने बताया कि महेंद्र (52) पुत्र हरिनारायण डेनवाल होटल में दैनिक मजदूरी का कार्य करता था। रोजाना की तरह वह घर से राजमार्ग किनारे पैदल ही होटल जा रहा था, लेकिन धर्म कांटे के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में उसे गोविंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

यह वीडियो भी देखें

परिजन हुए बेसुध

पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, मृतक के बुजुर्ग पिता हरिनारायण, मां लिछमा देवी, पत्नी अंजू देवी, पुत्र बलराज और बेटियां बेसुध हो गए। अन्य परिजनों ने उन्हें संभाला। वहीं कस्बे में मातम पसर गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार, शोक की लहर
जयपुर
Ratanlal Jat passes away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 08:00 pm

Published on:

13 Nov 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत, घर में मचा कोहराम, पत्नी-बेटियां बेसुध

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: कड़ाके की सर्दी में बारिश की संभावना, नवंबर महीने की इन तारीखों पर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

rain alert new
जयपुर

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : आयु बढ़ानी है तो बाल भाव को टिकाए रखिए

ओपिनियन

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

Jaisalmer Airport
Patrika Special News

Rajasthan: राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार, शोक की लहर

Ratanlal Jat passes away
जयपुर

आपकी बातः दिव्यांगों को रोजगार के सुगम अवसर मिलें, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.