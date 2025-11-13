Rajasthan: राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, काफी दिनों से चल रहे थे बीमार, शोक की लहर

इसके बाद साल 2018 में कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी विधायक बने, लेकिन कोरोना काल के दौरान उनका निधन हो गया। इस रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर रतनलाल जाट पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस ने स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को टिकट दिया। सहानुभूति लहर के चलते गायत्री त्रिवेदी ने 40 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बता दें कि रतनलाल जाट 1995 से 1998 तक भीलवाड़ा जिला प्रमुख के पद पर भी काबिज रहे थे।