कचरे के पैसे कौन खा रहा, बीडीओ ने कहा- जितना काम, उतना ही भुगतान

रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक, पत्रिका फोटो
बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बीडीओ के बीच हुई बहस चर्चा का विषय रही। विधायक भाटी ने सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही पर बीडीओ से सवाल किया कि आखिर कचरे का पैसा कौन खा रहा है। इस पर बीडीओ ने जबाव दिया कि जितना काम हुआ है सिर्फ उसी का भुगतान किया गया है।
बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाले फंड को लेकर शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी और खंड विकास अधिकारी के बीच बहस हुई। विधायक ने कहा कि उन्होंने कहा कि कचरे के पैसे कौन खा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी ने जवाब में कहा कि कोई नहीं खा रहा है। जितना काम हुआ है, उतना ही भुगतान किया गया है । विधायक ने नीति आयोग के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, इसके कागज मांगे। चलते सदन में कागज को लेकर करीब आधे घंटे सदन की कार्यवाही रुकी रही। उन्होंने खंड विकास अधिकारी से कागज लाने को कहा। लेकिन एक कार्मिक छुट्टी पर होने के कारण कागज नहीं मिले। उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान बिजली, पानी व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
रामसर पंचायत समिति क्षेत्र के निवासियों ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही को लेकर शिकायत की थी। जिस पर पंचायत समिति की साधारण सभा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाले फंड को लेकर विधायक भाटी ने खंड विकास अधिकारी से जवाब तलब किया था। उन्होने बीडीओ से संबंधित टेंडरों के कागजात मांगे। इस पर बीडीओ ने संबंधित कार्मिक के अवकाश पर होने की बात कही।
पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति शिकायतों को लेकर भी समिति की साधारण सभा में मामला गर्माया। हालांकि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जल्द ही पंचायत क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से बहाल करने की बात कही।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग