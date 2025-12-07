कचरे के पैसे कौन खा रहा, बीडीओ ने कहा- जितना काम, उतना ही भुगतान

बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाले फंड को लेकर शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी और खंड विकास अधिकारी के बीच बहस हुई। विधायक ने कहा कि उन्होंने कहा कि कचरे के पैसे कौन खा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी ने जवाब में कहा कि कोई नहीं खा रहा है। जितना काम हुआ है, उतना ही भुगतान किया गया है । विधायक ने नीति आयोग के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, इसके कागज मांगे। चलते सदन में कागज को लेकर करीब आधे घंटे सदन की कार्यवाही रुकी रही। उन्होंने खंड विकास अधिकारी से कागज लाने को कहा। लेकिन एक कार्मिक छुट्टी पर होने के कारण कागज नहीं मिले। उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान बिजली, पानी व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।