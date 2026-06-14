अक्षर, अन्न, पर्यावरण सोना के संदेश के साथ गौरम्मा बलोगी ने किया आह्वान, हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए

पौधा लगाकर पालन-पोषण का संकल्प लें

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौरम्मा बलोगी ने कहा कि अक्षर, अन्न और पर्यावरण सोना है। शिक्षा से जीवनयापन का साधन मिलता है, जबकि पर्यावरण हमें अमूल्य जीवनदायिनी शुद्ध हवा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और आने वाली पीढिय़ों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण छोडऩा हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और इनके संरक्षण से ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है। हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसके पालन-पोषण का संकल्प लेना चाहिए।