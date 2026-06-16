शिव सहस्रनामावली पाठ, महायज्ञ और महाप्रसाद के साथ शिव महापुराण महोत्सव का भव्य समापन

अमृतमयी कथा का रसपान

इससे पूर्व सात दिनों तक चले कथा महोत्सव में डोंगरेजी महाराज के शिष्य एवं प्रख्यात कथावाचक दीपकभाई शास्त्री ने शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान करवाया। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव की महिमा, भक्ति, समर्पण, सदाचार और मानव जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का विस्तृत वर्णन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन कथा श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया।