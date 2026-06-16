16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

शिव सहस्रनामावली पाठ, महायज्ञ और महाप्रसाद के साथ शिव महापुराण महोत्सव का भव्य समापन

हुब्बल्ली के देशपांडे नगर स्थित गुजरात भवन में गुजरात समाज के तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव का मंगलवार को शिव सहस्रनामावली पाठ, महायज्ञ एवं महाप्रसाद के साथ भव्य समापन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन की पवित्र आहुतियों और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jun 16, 2026

हुब्बल्ली के गुजरात भवन में आयोजित शिव महापुराण महोत्सव के समापन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायज्ञ में आहुति देते मुख्य यजमान एवं श्रद्धालु।

हुब्बल्ली के गुजरात भवन में आयोजित शिव महापुराण महोत्सव के समापन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायज्ञ में आहुति देते मुख्य यजमान एवं श्रद्धालु।

सुख-समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना
सोमवार को कथा की पूर्णाहुति एवं विराम समारोह के बाद मंगलवार को धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला के अंतर्गत गणेश-वरुण पूजा, संकल्प, ब्रह्म स्थापना, शंकर-पार्वती स्थापना तथा नवग्रह स्थापना का आयोजन किया गया। इसके पश्चात विधिवत महायज्ञ एवं शंकर-पार्वती यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर विश्व कल्याण, सुख-समृद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति की कामना की।

वैदिक विधि-विधान से यज्ञ संपन्न
यज्ञ का संचालन पंडित गणेश महाराज, पंडित सूर्यकांत, पंडित उमेश, पंडित संतोष, पंडित धरणीश एवं पंडित चिदम्बरम ने वैदिक विधि-विधान से संपन्न कराया। मुख्य यजमान के रूप में जीतेन्द्र मजेठिया एवं रमिला मजेठिया बैठे। वहीं सह-यजमान के रूप में अक्षय ठक्कर एवं काजल ठक्कर तथा दर्शन ठक्कर एवं सोनम ठक्कर ने यज्ञ में भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

अमृतमयी कथा का रसपान
इससे पूर्व सात दिनों तक चले कथा महोत्सव में डोंगरेजी महाराज के शिष्य एवं प्रख्यात कथावाचक दीपकभाई शास्त्री ने शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान करवाया। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव की महिमा, भक्ति, समर्पण, सदाचार और मानव जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों का विस्तृत वर्णन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन कथा श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया।

महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन
समापन अवसर पर गुजरात समाज के प्रमुख शैलेश पटेल, कार्यदर्शी सुनील लधड़, महोत्सव चेयरमैन गिरीश उपाध्याय सहित समाज के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अंत में महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का समापन हुआ।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Jun 2026 12:20 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / शिव सहस्रनामावली पाठ, महायज्ञ और महाप्रसाद के साथ शिव महापुराण महोत्सव का भव्य समापन

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

शिव महापुराण कथा को विराम, भक्ति और भाव-विभोर श्रद्धालुओं के बीच हुई पूर्णाहुति

हुब्बल्ली के गुजरात भवन में आयोजित शिव महापुराण कथा महोत्सव की पूर्णाहुति के अवसर पर श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करते श्रद्धालु।
हुबली

अक्षर, अन्न, पर्यावरण सोना के संदेश के साथ गौरम्मा बलोगी ने किया आह्वान, हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए

धारवाड़ की आदिशक्ति कॉलोनी में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण करतीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी तथा उपस्थित अतिथि एवं कार्यकर्ता।
हुबली

मीनाक्षी सेहरावत बोलीं- बेटियों को इतिहास, संस्कार और आत्मरक्षा से जोडऩा होगा

हुब्बल्ली में आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और संस्कृति संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त करतीं मीनाक्षी सेहरावत।
हुबली

दीपकभाई शास्त्री ने कहा- प्रेम, समर्पण और भगवान शिव की भक्ति ही भवसागर से पार लगाने का मार्ग

हुब्बल्ली के श्री गुजरात भवन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव के छठे दिन रविवार को श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करतीं श्रद्धालु महिलाएं।
हुबली

माता-पिता को खोने के दर्द को बनाया ताकत, धापु कुमारी बनीं MBBS डॉक्टर

एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर डॉक्टर बनीं डॉ. धापु कुमारी, जिसने विपरीत परिस्थितियों और माता-पिता को खोने के गहरे दुख के बावजूद अपने सपनों को साकार कर प्रेरणादायी मिसाल पेश की।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.