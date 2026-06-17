हुब्बली और बेलगावी में ईपीएफओ का जन-जागरूकता कार्यक्रम 19 जून को, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी जाएगी जानकारी

दो स्थानों पर होंगे कार्यक्रम

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम आशुतोष ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को किया था। यह एक महत्वपूर्ण रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। हुब्बली में यह कार्यक्रम देशपांडे फाउंडेशन ऑडिटोरियम, बीवीबी कैंपस, विद्यनगर में आयोजित किया जाएगा, जबकि बेलगावी में कार्यक्रम बेलगावी फाउंड्री क्लस्टर, अंगोल इंडस्ट्रियल एरिया, उद्यमबाग में होगा। दोनों कार्यक्रमों का आयोजन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, हुब्बली द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुब्बली और बेलगावी के कार्यक्रम देशव्यापी पीएम-वीबीआरवाई अभियान का हिस्सा होंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से करेंगे। इसी दौरान देशभर के औद्योगिक क्लस्टरों और राज्य की राजधानियों में भी समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।