अच्छी बारिश की कामना को लेकर आदिशक्ति मंदिर में विशेष अंबली पूजा, गौरम्मा बलोगी के नेतृत्व में महिलाओं ने की वर्षा की प्रार्थना

खेती-किसानी को गति

इस अवसर पर गौरम्मा बलोगी ने कहा कि वर्षा केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी बारिश होने से खेती-किसानी को गति मिलती है, जलाशय भरते हैं और पेयजल की समस्या भी दूर होती है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का उचित फल मिले और प्रदेश में हरियाली बनी रहे, इसी उद्देश्य से यह विशेष पूजा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। वर्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना करना हमारी लोक परंपराओं का हिस्सा है, जो समाज को एकजुट करने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आस्था और कृतज्ञता का संदेश भी देती है।