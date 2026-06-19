राजस्थान के चार दोस्तों ने लिखा सफलता का नया अध्याय, विदेशी शिक्षा से कैफे स्टार्टअप तक का सफर

युवाओं की बदलती जीवनशैली की नब्ज पहचानी

बालोतरा निवासी रोहित साचेला (बीसीए), टापरा के विनीत गोलेच्छा (बीबीए), सिवाना की अन्वी ओस्तवाल (बीकॉम) और चौराऊ की सांची जैन मालानी (बीबीए) पिछले पांच वर्षों से ओवरसीज एजुकेशन क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। ये चारों मिलकर विद्यार्थियों को यूके, आयरलैंड और अन्य देशों में एमबीए, एमएस सहित उच्च शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मार्केटिंग, काउंसलिंग और लीड मैनेजमेंट जैसे कार्यों में इनकी अच्छी पकड़ थी। इसी दौरान एक दिन चारों मित्र एक कैफे में बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान विचार आया कि केवल दूसरों के करियर को दिशा देने के बजाय स्वयं भी कोई नया उद्यम शुरू किया जाए। युवाओं की बदलती जीवनशैली और फूड इंडस्ट्री की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कैफे व्यवसाय में कदम रखने का निर्णय लिया। करीब दो वर्ष पहले इन चार दोस्तों ने हुब्बल्ली के तोलंकेरे क्षेत्र में अपना पहला क्रीक कैफे शुरू किया। ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया और बढ़ती लोकप्रियता के बाद हाल ही में केशवापुर क्षेत्र में दूसरी शाखा भी प्रारंभ की गई है। इस पूरे सफर में युवा उद्यमी मुकेश कोठारी का विशेष प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहयोग मिला।