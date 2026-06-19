त्रिनेत्र लक्ष्मी नरसिंह मंदिर: जहां आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का होता है दिव्य संगम

श्रद्धा और भक्ति

मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहां का शांत वातावरण, स्वच्छ परिसर और प्राकृतिक सौंदर्य मन को तुरंत सुकून प्रदान करता है। भक्तों का कहना है कि मंदिर की दिव्यता और यहां की आध्यात्मिक अनुभूति जीवन की चिंताओं और तनाव को दूर करने में सहायक बनती है। भगवान लक्ष्मी नरसिंह की भव्य प्रतिमा मंदिर का प्रमुख आकर्षण है। श्रद्धालुओं के अनुसार भगवान की दिव्य मूर्ति में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति और आकर्षण है कि दर्शन मात्र से मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है।